Energie : «Grüne Wärmewende»: Neubrandenburger investieren Millionen

Die Neubrandenburger Stadtwerke (neu.sw) investieren rund 20 Millionen Euro in eine «grüne Wärmewende.» Damit sollen Erdgaseinsatz und Kohlendioxidausstoß merklich reduziert werden, sagte neu.sw-Geschäftsführer Ingo Meyer am Mittwoch. Die Gebühren für Verbraucher sollen nicht steigen. Neu.sw betreibt das mit 90 Megawatt Leistung zweitgrößte Gas- und Dampfturbinenheizkraftwerk im Nordosten, in dem besonders effektiv Strom und Wärme erzeugt werden.