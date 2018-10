Parteien : Grüne vor Vorstandswahl: Berger für weibliche Doppelspitze

von dpa

Die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern wählen am 20. Oktober in Güstrow einen neuen Landesvorstand. Dabei könnte es erstmals zu einer weiblichen Doppelspitze kommen. Neben der bisherigen Landesvorsitzenden Claudia Schulz will sich auch die frühere Landtagsabgeordnete Ulrike Berger um das Amt bewerben. Dritter Kandidat ist der Software-Entwickler Mathias Engling aus Nordwestmecklenburg, der landespolitisch bislang kaum in Erscheinung trat. Alle drei Bewerber wollen sich heute in Schwerin zu ihren Zielen und politischen Grundsätzen äußern. Gemäß Satzung des Grünen-Landesverbandes muss dem aus zwei gleichberechtigten Personen bestehenden Vorstand eine Frau angehören. Für Männer gibt es eine solche Vorschrift nicht. Der bisherige Co-Vorsitzende Johann-Georg Jaeger will nicht wieder für das Spitzenamt kandidieren, im Landesvorstand aber weiter mitarbeiten.