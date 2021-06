Parteien : Grüne streben in den Landtag: Wahlprogramm beschlossen

Motiviert durch gute Umfragewerte und eine gewachsene gesellschaftliche Sensibilität für Umwelt- und Klimaschutz nehmen die Grünen in MV Kurs auf die Landtagswahl. Seit dem Wochenende haben sie mit ihrem Wahlprogramm auch die Ziele klar fixiert.

Schwerin | Die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern wollen heraus aus der politischen Bedeutungslosigkeit und der Landespolitik neue Impulse verleihen. „Ob wir das aus der Opposition heraus oder in Regierungsverantwortung tun, das wird die Landtagswahl im September ergeben. Unser wichtigstes Ziel ist es, wieder in den Landtag zurückzukehren“, sagte Grünen-Spitzenkan...

