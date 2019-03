Wahlen : Grüne sammeln sich zum Europa- und Kommunalwahlkampf

Unter dem Motto «Was uns zusammenhält - Grüne Zukunft für MV & Europa» versammeln sich die Grünen Mecklenburg-Vorpommerns heute im Bürgerhaus Güstrow. Zum Auftakt des Wahlkampfs werden sich nach Parteiangaben die drei Kandidaten für das Europaparlament aus und für MV, Reinhard Bütikofer, Hannah Neumann und Niklas Nienaß vorstellen. Auch die Co-Bundesvorsitzende Annalena Baerbock werde zu den mehr als 100 erwarteten Delegierten sprechen.

von dpa

23. März 2019, 02:10 Uhr

Mit ihrem Motto wollen die Grünen den Zusammenhalt in MV und von Europa stärken sowie den Aufbruch in eine nachhaltige Zukunft in den Kommunen voranbringen. Ganze Produktionswege, Verkehrs- und Energiesysteme müssten neu definiert und moderne Kommunikationssysteme ausgebaut werden. Für den Zusammenhalt brauche es eine lebendige Kulturlandschaft, Räume für den Austausch in den Kommunen und eine einladende Beteiligungskultur.