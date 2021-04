Parteien : Grüne in MV begrüßen Baerbock-Nominierung

Die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern haben die Nominierung von Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin ihrer Partei für die Bundestagswahl begrüßt.

Schwerin | „Sie steht für einen neuen Politikstil: entschieden und transparent, lernfähig und selbstkritisch. Sie will verändern statt versprechen - und genau das brauchen wir dringend“, sagte die Landesvorsitzende Weike Bandlow in einer am Montag in Schwerin veröffentlichten Mitteilung. Der Landesvorsitzende Ole Krüger betonte: „Das gleichberechtigte Zusamme...

