Die Grünen fordern, das Klima künftig stärker an den Schulen Mecklenburg-Vorpommerns zu thematisieren. «Klimawandel und Klimaschutz sollen flächendeckend und vor allem fächerübergreifend an allen Schulformen behandelt werden», sagte Christopher Dietrich, Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft Bildung, am Mittwoch laut einer Mitteilung.

von dpa

23. September 2020, 17:12 Uhr