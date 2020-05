Bildung : Grüne fordern eingeschränkten Regelbetrieb an Schulen

Die Grünen fordern einen eingeschränkten Regelbetrieb an den Schulen Mecklenburg-Vorpommerns. «Schülerinnen und Schüler brauchen regelmäßige soziale Kontakte und Eltern müssen bei der Betreuung entlastet werden. Deshalb wollen wir kontinuierlichen Präsenzunterricht, der durch einen kleineren Anteil Homeschooling ergänzt werden kann», erklärte Parteichefin Ulrike Berger am Dienstag. Ein Tag Unterricht pro Woche, wie derzeit von der Landesregierung vorgesehen, könne nicht das Ende der Überlegungen sein.

von dpa

26. Mai 2020, 14:22 Uhr

Ein Maßnahmenpaket der Landespartei sieht unter anderem vor, dass Kinder in Grundschulen vier Stunden am Tag unterrichtet werden, von der fünften Klasse an sollen es bis zu sechs Stunden sein. Die Pausen-, Anfangs- und Endzeiten sollen sich nach Klassen staffeln. Ebenfalls schlagen die Grünen eine höhere Taktung an Schulbussen vor. Lehrkräfte sollen zudem regelmäßig auf das neuartige Coronavirus getestet werden.

MV solle vorübergehend Künstler für Musik und Kunstunterricht einstellen, wie auch Übungsleiter von Sportvereinen für den Sportunterricht. Lehramtsstudenten höheren Semesters könnten als Honorarkräfte eingestellt werden, oder sich ihre Tätigkeit als Praktikum anrechnen lassen. Zudem könne die Arbeitszeit von Teilzeitkräften erhöht werden.

Der «MV-Plan» der Landesregierung, in dem die Schritte zur Rückkehr aus den Corona-Einschränkungen festgehalten sind, sieht bei den Schulen einen Regelbetrieb nach den Sommerferien vor. Die Grünen sind nicht im Landtag in Schwerin vertreten.