Wahlen : Großkreis Seenplatte: Landratswahl-Kandidaten erwartet

An der Mecklenburgischen Seenplatte wollen SPD und CDU heute ihre Kandidaten für die Landrats-Direktwahl Ende Mai bestimmen. Die Sozialdemokraten treffen sich in der Residenzstadt Neustrelitz, die Christdemokraten in der Reuterstadt Stavenhagen. Bei der CDU wird erwartet, dass der vom Vorstand favorisierte Amtsinhaber Heiko Kärger zur Wahl am 27. Mai nominiert wird, wenn in vier der sechs Großkreise im Nordosten die Landräte neu bestimmt werden. Der 57-Jährige steht seit der Bildung des bundesweit größten Kreises 2011 an der Spitze der Kreisverwaltung.

von dpa

20. Januar 2018, 11:09 Uhr

Bei der SPD war zuletzt noch nicht bekannt, wer zur Wahl antreten will. Die Sozialdemokraten wollen zudem darüber diskutieren, ob die Bundespartei Verhandlungen zu einer Großen Koalition in Berlin aufnehmen soll oder nicht. Linke und AfD wollen am 10. Februar ihre Landratskandidaten für die Mecklenburgische Seenplatte küren.