Essen & Trinken : Großer Gourmet Preis MV zum neunten Mal an Ronny Siewert

Sternekoch Ronny Siewert vom Gourmetrestaurant «Friedrich Franz» im Grand Hotel Heiligendamm ist der Beste: Zum neunten Mal in Folge erkochte er sich am Samstagabend quasi am heimischen Herd den Großen Gourmet Preis Mecklenburg-Vorpommern, wie ein Hotelsprecher am Sonntag mitteilte.

von dpa

30. September 2018, 11:50 Uhr

Den zweiten Platz belegte Pierre Nippkow, Küchenchef des Restaurants «Ostseelounge» im Ostseebad Dierhagen. Auf Platz drei kam André Münch vom Gourmetrestaurant «Der Butt» in der Yachthafenresidenz Hohe Düne in Rostock.

Die besten Sterneköche Mecklenburg-Vorpommerns hatten im Grand Hotel Heiligendamm für rund 200 Gäste ein Menü aus sechs Gängen zubereitet. Zwischen den Gängen gab es neben klassischer und Jazz-Live-Musik auch Übertragungen aus der Küche.