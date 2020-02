Freizeit : Großeinsatz zum Tag der Gewässerpflege

Die Angler in Mecklenburg-Vorpommern sind an diesem Wochenende auf andere Fänge aus. Der Landesanglerverband (LAV) hat seine 45 000 Mitglieder aufgerufen, bei einem Großeinsatz See- und Fluss-Ufer von Müll zu befreien und an den Ostseestränden Unrat aufzusammeln. Anlass ist der Tag der Gewässerpflege am Samstag.

von dpa

22. Februar 2020, 02:45 Uhr

«Wir schützen, was wir nutzen», sagte LAV-Präsident Karl-Heinz Brillowski und machte damit einen wichtigen Grundsatz des Verbandes deutlich. Zu den geplanten Aktionen gehört in Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) ein Einsatz an der Peene. Dort sollen im Naturschutzgebiet das Ufer auf zehn Kilometern von Abfall geräumt und Weiden beschnitten werden. In Westmecklenburg hat der Kreisverband Parchim zu einem Einsatz am Wockersee aufgerufen, wo Schilf zu mähen ist. Die Säuberungsaktion findet jeweils im Februar statt, um noch vor Beginn der Vogelbrutsaison Ordnung zu schaffen.