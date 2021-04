Landtag : Großbrand in Riesen-Schweinezucht soll Landtag beschäftigen

Der Großbrand in der riesigen Schweinezuchtanlage Alt Tellin (Vorpommern-Greifswald), bei dem mehr als 55 000 Tiere getötet wurden, könnte in Kürze auch den Schweriner Landtag beschäftigen.

Alt Tellin | Wie eine Sprecherin der Linksfraktion am Mittwoch in Schwerin sagte, sollen sich der Agrarausschuss und Landtag mit dem Thema befassen. Ziel sei es, dass die Landesregierung beauftragt wird, derartige Anlagen nicht mehr zuzulassen. Für die Anlage Alt Tellin will der agrarpolitische Sprecher der Linken im Landtag, Wolfgang Weiß, zudem erreichen, dass d...

