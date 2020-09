Brände : Großbrand in Heulagerhalle gelöscht: Brandstiftung vermutet

Nach einem Großbrand in einer Lagerhalle für Heu in Jakobsdorf (Vorpommern-Rügen) ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung. Das Feuer mit einem Schaden von 150 000 Euro wurde erst jetzt nach mehreren Tagen vollständig gelöscht, wie ein Polizeisprecher am Montag in Stralsund sagte. Die rund 1500 Heuballen waren in der Halle auf dem Gelände eines Agrarbetriebes im Jakobsdorfer Ortsteil Nienhagen gelagert.

von dpa

21. September 2020, 11:48 Uhr