Brände : Großbrand in Agrarbetrieb

In einem Landwirtschaftsbetrieb in Dorf Gutow bei Grevesmühlen (Nordwestmecklenburg) ist Dienstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen hätten Stallgebäude, ein Reifenlager und ein Silo erfasst, teilte ein Polizeisprecher mit. Ein Wohnhaus in der Nähe des Brandherdes sei vorsorglich geräumt, die Tiere aus den Ställen ins Freie gebracht worden.

von dpa

07. August 2018, 18:18 Uhr

An den Löscharbeiten seien die Feuerwehren aus Grevesmühlen, Klütz, Boltenhagen und Gutow sowie das Technische Hilfswerk beteiligt. Die Brandbekämpfung werde vermutlich bis in die Abendstunden andauern, hieß es von der Polizei. Zu Brandursache und Schadenshöhe gab es noch keine Angaben. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen.