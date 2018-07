Brände : Großbrand im Industriegebiet Schmarl in Rostock

Schon wieder gibt es einen Großbrand in Rostock. Nach zwei Bränden hauptsächlich von Plastik in Entsorgungsunternehmen brennt nun ein riesiger Metallschrotthaufen nördlich vom Fischereihafen.

von dpa

04. Juli 2018, 22:24 Uhr

Im Industriegebiet Schmarl in Rostock ist am Mittwochmittag ein Großfeuer ausgebrochen. Nach Angaben von Stadtsprecher Ulrich Kunze vom Abend brannte ein riesiger, 36 000 Kubikmeter großer und 15 Meter hoher Metallschrott-Haufen. Die Feuerwehr war früheren Angaben zufolge mit gut 60 Einsatzkräften, 24 Fahrzeugen, einem Feuerlöschboot und dem Mehrzweckschiff «Arkona» am Brandort. Die Brandbekämpfung werde auch in der Nacht zum Donnerstag andauern, sagte Kunze. Insgesamt seien rund 4000 Tonnen Schrott in Brand geraten.

Wegen des starken Rauchs empfahl die Polizei Anwohnern, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Rauch wurde zunächst vom Wind in Richtung Stadt getragen, wo er auch deutlich zu riechen war. Die Geruchsbelästigung war nach Angaben des Sprechers später in den verschiedenen Stadtteilen unterschiedlich wahrzunehmen. Da der Wind aber aus wechselnden Richtungen kommen werde, sei mit Belästigungen überall zu rechnen. «Ständige Messfahrten in den einzelnen Stadtteilen erfolgen auch weiterhin, Überschreitungen von Grenzwerten wurden bisher nicht festgestellt», betonte Kunze. Zur Brandursache gab es zunächst keine Hinweise.

Bereits Ende Mai beziehungsweise Anfang Juni war es in Rostock und Umgebung zwei Mal bei Entsorgungsunternehmen zu Großbränden gekommen. Zunächst waren auf dem Gelände eines Betriebs im Stadtteil Neu Hinrichsdorf rund 1000 Kubikmeter Plastikmüll in Brand geraten. Ein Sprecher des Unternehmens hatte von mehreren 100 000 Euro Schaden gesprochen. Wenige Tage später brannte eine Deponie in Parkentin (Landkreis Rostock). Dort hatten Plastik und Bauschutt in einer halboffenen Lagerhalle Feuer gefangen.