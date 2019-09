Verteidigung : Größte Schule der Marine: Symbol für die deutsche Einheit

von dpa

29. September 2019, 08:20 Uhr

Der Stadt Stralsund hat es nach Ansicht von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gut getan, dass die Marinetechnikschule vor bald 25 Jahren von Schleswig-Holstein und Niedersachsen nach Vorpommern umgezogen ist. «Stralsund hat das verdient», erklärte sie im Juni beim Tag der Bundeswehr. Sie muss es wissen, ist sie doch seit 1990 direkt gewählte Abgeordnete des Wahlkreises in der Region Stralsund. Am Montag wird Merkel in der Marinetechnikschule Parow bei Stralsund zu einem Festakt zum Tag der deutschen Einheit erwartet. Erst vor kurzem hat sie in Stralsund angemahnt, mehr Bundesinstitutionen im Osten anzusiedeln. Im militärischen Bereich war es bereits damals eine Einrichtung von Gewicht, die von Ost nach West verlagert wurde. Ehemals neun Marineschulen wurden an einem Standort zusammengeführt.