Freizeit : Größeres MV-Tuning-Treffen nach Irritationen zugelassen

Mehrere Hundert Fans der Autotuning-Szene haben sich am Samstag auf dem ehemaligen Militärflugplatz Pütnitz bei Ribnitz-Damgarten (Vorpommern-Rügen) versammelt. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag erklärte, wurden die Behörden von dem Treffen mit etwa 500 Fahrzeugen zunächst überrascht. Letztlich hätten die Ordnungsbehörden von Kreis und Stadt zusammen mit der Polizei aber entschieden, die Veranstaltung trotz scheinbar fehlender Anmeldung stattfinden zu lassen. Bereits bei der Anfahrt seien eine Reihe von Verkehrsordnungswidrigkeiten, darunter nicht ordnungsgemäß genehmigte technische Umbauten an Autos, festgestellt worden.

von dpa

19. Juli 2020, 19:53 Uhr