Regierung : Größere Familienfeiern erlaubt und gelockerte Testpflicht

Mecklenburg-Vorpommern weist aktuell die geringste Quote bei Corona-Infektionen auf. Ein Grund für die Landesregierung, die Lockerung der Schutzmaßnahmen vorzuziehen. Und für Touristen, die nun wieder ins Land dürfen, gibt es auch gute Nachrichten.

Schwerin | Die anhaltend niedrigen Corona-Infektionszahlen erlauben in Mecklenburg-Vorpommern nach Ansicht der Landesregierung raschere Schritte hin zu mehr Normalität im Alltagsleben. So sind von Donnerstag an im Land wieder größere Familienfeiern möglich. Zu Geburtstagen oder Hochzeiten etwa könnten in Gaststätten bis zu 30 Menschen zusammenkommen, teilte Mini...

