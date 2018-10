Gesundheit : Grippeschutzimpfung: 20 000 Impfdosen in Gesundheitsämtern

von dpa

03. Oktober 2018, 12:23 Uhr

Nach der schweren Grippewelle vom vergangenen Herbst bis ins Frühjahr hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales jetzt zur Grippeschutzimpfung aufgerufen. In den Gesundheitsämtern stehen 20 000 Impf-Einheiten zur Verfügung. Es habe sich in den Vorjahren gezeigt, dass diese Menge für den öffentlichen Gesundheitsdienst ausreiche, sagte Landesamt-Abteilungsleiterin Martina Littmann der Deutschen Presse-Agentur. Zusätzlich zu den Gesundheitsämtern übernähmen auch niedergelassene Ärzte die Impfungen. Anders als in den Vorjahren werde in dieser Saison gegen vier und nicht gegen drei Varianten des Influenza-Virus geimpft. Damit steige die Chance für einen umfassenden Schutz, sagte Littmann.