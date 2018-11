Gesundheit : Grippe: Gesundheitsexperten rechnen mit mehr Impfwilligen

Nach der außergewöhnlich starken Grippewelle in der Saison 2017/18 rechnen Gesundheitsexperten für diese Saison mit einer größeren Zahl von Impfwilligen. In vielen Regionen werde der Impfstoff bereits knapp, teilte die KKH Kaufmännische Krankenkasse am Dienstag in Schwerin mit. Wer sich noch gegen die Influenza wappnen will, sollte dies schnell tun. «In der Regel empfehlen wir eine Impfung im Oktober oder November, da es anschließend bis zu zwei Wochen dauern kann, bis der körpereigene Schutz vollständig aufgebaut ist, hieß es von der Krankenkasse.

von dpa

27. November 2018, 15:25 Uhr

Viele Ärzte sind laut Landes-Apothekerverband von der großen Nachfrage überrascht, wie die «Schweriner Volkszeitung» (Dienstag) berichtete. Angesichts regionaler Engpässe hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die Vorschriften für die Beschaffung des Impfstoffes gelockert. Demnach können die Bundesländer bei regionalem Bedarf erlauben, dass sich Apotheken und Arztpraxen untereinander mit Grippeimpfstoff versorgen und dass aus anderen EU-Ländern bezogene Impfstoffe abgegeben werden.

Wie das Rostocker Landesamt für Gesundheit und Soziales auf dpa-Anfrage mitteilte, ist in allen Gesundheitsämtern der Landkreise und kreisfreien Städte noch Grippe-Impfstoff in unterschiedlicher Menge vorhanden. Die laufende Nachfrage können derzeit befriedigt werden.