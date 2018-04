Gesundheit : Grippe ebbt ab: besonders schwere Grippewelle

von dpa

04. April 2018, 10:28 Uhr

Die Grippewelle in Mecklenburg-Vorpommern ebbt ab. In der vergangenen Woche wurden 750 Influenza-Infektionen gemeldet, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales am Mittwoch in Rostock mitteilte. In der Woche davor waren es demnach 1248 Erkrankungen und noch eine Woche davor 1808 Erkrankungen gewesen. 21 Menschen seien im Zusammenhang mit einer Grippe-Erkrankung in dieser Saison gestorben. Alle seien alte oder chronisch kranke Patienten gewesen. Im Laufe der gesamten Grippesaison hat das Amt bisher 10 590 Influenza-Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern gezählt, fast dreimal so viele wie in den beiden Vorjahren zum gleichen Zeitpunkt. Die Experten gehen zudem von einer hohen Dunkelziffer aus. Es sei eine besonders schwere und langwierige Grippewelle gewesen, sagte eine Sprecherin des Amtes. In der Grippesaison 2016/17 waren zehn Menschen an der Virus-Infektion gestorben.