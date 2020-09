Gesundheit : Grenzüberschreitender Rettungsdienst: Vertrag geschlossen

Die grenzüberschreitende Rettung von Notfallpatienten auf dem Landweg steht im Nordosten jetzt auf solider rechtlicher Grundlage. Wie eine Sprecherin des Landkreises Vorpommern-Greifswald mitteilte, haben Landrat Michael Sack (CDU) und der Woiwode von Westpommern, Tomasz Hinc, dazu am Dienstag eine Kooperationsvereinbarung in Stettin (Szczecin) unterzeichnet. «Damit gehört das Umladen von Patienten an der Grenze nun der Geschichte an», erklärte der Landrat. Die Sanitäter und Ärzte hätten für Rettungseinsätze, wie sie zum Teil bereits praktiziert wurden, nun auch Rechtssicherheit. Die Rechtsgrundlage für eine gemeinsame grenzüberschreitende Luftrettung fehle aber noch.

von dpa

29. September 2020, 15:38 Uhr