Bevölkerung : Greifswalderin wird 105 Jahre: Durchschnittsalter steigt

Die Greifswalderin Erna Schuster feiert am Samstag ihren 105. Geburtstag. Damit ist sie jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht die älteste Bewohnerin in Mecklenburg-Vorpommern. Wie es am Freitag aus der Staatskanzlei hieß, die traditionell allen Hundertjährigen und Älteren gratuliert, wurde in den vergangenen Monaten «Landeskindern» Grüße gesandt, die älter waren als die Greifswalderin.

von dpa

26. Januar 2018, 10:36 Uhr

Nach Angaben des Statistischen Landesamts lebten Ende 2016 genau 225 Menschen im Nordosten, die 100 Jahre oder älter sind. Das sind rund 0,013 Prozent der Bevölkerung. Ende 2012 wurden 242 Hochbetagte gezählt (0,015 Prozent). Im Durchschnitt wird die Bevölkerung immer älter. 1998 betrug das Durchschnittsalter 37,8 Jahre, 2016 waren es 46,7 Jahre. Die Gründe für den Anstieg des Durchschnittsalters seit 1990 seien die Abwanderung junger Menschen, der Geburtenrückgang und die Zuzug von Älteren.