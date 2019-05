Naturschutz : Greifswalder Succow-Stiftung feiert 20-jähriges Bestehen

von dpa

03. Mai 2019, 01:03 Uhr

Die Michael Succow Stiftung in Greifswald feiert heute ihr 20-jähriges Bestehen. Ihr Gründer, der Biologe Michael Succow, setzte 1999 sein Preisgeld für den Alternativen Nobelpreis als Stiftungskapital ein. Die Naturschutzstiftung engagiert sich nach eigenen Angaben für Moor- und Klimaschutz, die Entwicklung von Schutzgebieten sowie für eine zukunftsfähige Landnutzung. Zur Bilanz gehören 20 ausgewiesene Schutzgebiete und 20 000 Hektar wiedervernässte Moorflächen. An rund 100 Projekten in 15 Ländern ist die Stiftung beteiligt. Viele Sponsoren und Netzwerke hätten dabei geholfen, sagte Succow. Ihnen will er beim Festakt im Greifswalder Alfried Krupp-Wissenschaftskolleg danken. Die Festrede hält die Vorsitzende der Anti-Korruptionsorganisation Transparency International Deutschland, Edda Müller. 250 Gäste sind geladen.