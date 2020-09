Schiffbau : Greifswalder Hanseyachts AG tief in der Verlustzone

Greifswald (dap/mv) - Der Hersteller von Segel- und Motorjachten, die Greifswalder Hanseyachts AG, ist tief in die roten Zahlen gerutscht. Für das Geschäftsjahr 2019/2020 werde «ein Verlust von mehr als der Hälfte des Grundkapitals» ausgewiesen, teilte das Unternehmen am späten Dienstagabend in Greifswald mit. Grund dafür sei eine Teilabschreibung auf die Beteiligung, unter der die französischen Bootsbauaktivitäten gebündelt seien. Hanseyachts ist eines der wenigen börsennotierten Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern.

von dpa

29. September 2020, 20:57 Uhr