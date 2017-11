Denkmäler : Greifswalder Domuhr kann wieder ticken: Zeiger montiert

Greifswald (dpa/mv) – Die aufwendige Sanierung des Greifswalder Domes St. Nikolai nähert sich ihrem Abschluss. Am Freitag wurden die Zeiger an der Uhr des Turmes montiert. Die etwa 3,60 mal 3,80 Meter großen Ziffernblätter aus Kupferblech mit den vergoldeten Ziffern waren seit vergangenem Jahr in einer Berliner Werkstatt restauriert worden. Die Arbeiten seien aufwendiger gewesen als gedacht, sagte Dompfarrer Matthias Gürtler. So sei der historische schmiedeeiserne Befestigungsrahmen der Ziffernblätter gravierend beschädigt gewesen.