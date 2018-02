Kommunen : Greifswald wächst weiter: Fast 1000 Einwohner mehr

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald hat im vergangenen Jahr etwa 1000 neue Einwohner dazu gewonnen. Nach vorläufigen Angaben der Statistikstelle der Stadt wurden zum 31. Dezember 2017 genau 57 626 Einwohner mit Hauptwohnsitz gezählt und damit 939 mehr als im Vorjahr. Mit den Menschen, die ihren Nebenwohnsitz in Greifswald haben, kommt die Stadt auf knapp 61 500 Einwohner. Der Bevölkerungszuwachs habe mehrere Gründe, teilte die Stadt mit. Die gute Arbeitsmarktsituation in der Stadt motiviere offenbar viele Absolventen der Uni, ihren beruflichen Einstieg in der Hansestadt zu beginnen. Der Statistik zufolge blieben mehr junge Leute in der Stadt wohnen als wegzogen.

von dpa

28. Februar 2018, 11:46 Uhr

Insgesamt stehen rund 5000 Zuzügen im vergangenen Jahr knapp 4000 Fortzüge gegenüber. Neben den jungen Menschen sei auch die Zahl der ausländischen Mitbürger gestiegen. Dennoch gibt es auch in Greifswald noch einen Sterbeüberschuss. Im vergangenen Jahr standen 595 Neugeborenen 699 Todesfällen gegenüber. Die Einwohnerzahlen in Greifswald wachsen seit etwa zehn Jahren.