Schifffahrt : Greifswald: Patenschaft für Seenotrettungsschiff „Sea-Eye 4“

Die Stadt Greifswald beteiligt sich an einer Patenschaft für das Seenotrettungsschiff „Sea-Eye 4“.

Greifswald | Die Stadt Greifswald beteiligt sich an einer Patenschaft für das Seenotrettungsschiff „Sea-Eye 4“. Die Bürgerschaft habe einem entsprechenden Vorschlag von Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) zugestimmt, teilte die Stadt am Freitag mit. „Vor allem unsere hanseatische Tradition gebietet es, dem Sterben auf hoher See nicht tatenlos zuzusehen“, w...

