Kommunen : Greifswald führt Pfandsystem für Coffee-to-go-Becher ein

04. Oktober 2018

Greifswald will die Flut an Coffee-to-go-Bechern eindämmen. Die Stadtverwaltung informiert heute über das Pfandsystem, an dem sich stadtweit 18 Anbieter von Kaffeegetränken beteiligen. Pfandsysteme für Coffee-to-go-Becher gibt es bereits in mehreren Städten. Die Hansestadt Greifswald will nach Angaben der Verwaltung in einer einjährigen Testphase als deutschlandweit erste Stadt die Systemgebühr für die Händler übernehmen und so den Müll deutlich reduzieren.