Justiz : Greifswald bündelt Justizbehörden: Justizzentrum im Bau

Alle in Greifswald ansässigen Justizbehörden sollen ab 2023 in einem neuen Justizzentrum Platz finden. Mit dem Bau war im Februar begonnen worden, teilte das Justizministerium mit. Ministerin Katy Hoffmeister (CDU) informierte sich am Mittwoch in dem Rohbau über den Baufortschritt. Das Gebäude in der Innenstadt, das sich seinem historischen Umfeld anpassen werde, soll im Juli 2022 fertig sein.

von dpa

07. August 2019, 14:56 Uhr

Dort sollen das Oberverwaltungsgericht und das Verwaltungsgericht einziehen, das Landesverfassungsgericht, das Amtsgericht Greifswald mit dem Grundbuchamt sowie das Finanzgericht. In dem Justizzentrum werden rund 170 Menschen arbeiten. Das Gebäude werde barrierefrei und behindertengerecht sein. Die Kosten wurden mit 18,5 Millionen Euro angegeben.