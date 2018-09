Umwelt : Greenpeace sucht düngebelastete Gebiete in der Ostsee

Greenpeace will in den kommenden zwei Monaten düngebelastete Gebiete und sogenannte tote Zonen an der Ostseeküste aufspüren. Dazu hat die Umweltorganisation an Bord ihres Schiffes «Beluga II» ein Labor installiert und untersucht Flussmündungen und Förden von Dänemark bis Polen auf Sauerstoffgehalt, Nitrat, Phosphat und multiresistente Keime. Bislang existieren laut Greenpeace vor allem Daten zu «toten Zonen» - also sauerstoffarmen Gebieten in denen fast nichts mehr lebt - im offenen Meer. Diese sollen nun durch die Messungen in küstennahen Gewässern ergänzt werden.

von dpa

18. September 2018, 07:32 Uhr

In Flensburg, Greifswald, Lübeck und Warnemünde macht die «Beluga II» in den kommenden Wochen Station. Dort können Besucher das schwimmende Labor besichtigen und eigene Gewässerproben testen lassen. Diese sollten aus Brunnen oder Gewässern wie etwa Zuflüssen zur Ostsee stammen. Mit einem Schnelltest werden die Proben auf ihren Gehalt an Nitrat und Phosphat geprüft.