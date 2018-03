Kriminalität : Graffiti-Sprüher aus Berlin auf frischer Tat gefasst

Die Polizei hat am Wochenende in Wolgast (Kreis Vorpommern-Greifswald) und Neubrandenburg Graffiti-Sprayer auf frischer Tat gefasst. Alle drei Tatverdächtigen im Alter von 22, 24 und 25 Jahren kommen aus Berlin, wie Sprecherinnen von Bundes- und Landespolizei am Montag erklärten. Der 22-Jährige wurde in der Nacht zu Sonntag von einer Streife zufällig in Neubrandenburg gefasst, an seiner Kleidung war die gleiche lila Farbe, wie am «Sprühwerk». Mehrere Komplizen konnten aber fliehen.

von dpa

12. März 2018, 15:09 Uhr

In der Nacht zu Samstag stellten Bundespolizisten nach kurzer Verfolgung am Bahnhof Wolgast die beiden anderen Männer, ebenfalls mit Farbe an der Kleidung. Sie seien dabei beobachtet worden, wie ein Triebwagen großflächig mit dem Wort «ZIMT» besprüht wurde, und hatten sich zwischen Gleisen versteckt. Auch in ihrer Berliner Wohnung wurden Sprühutensilien entdeckt. Nun wird ein Zusammenhang mit etlichen älteren Graffiti-Delikten geprüft. Die Bedeutung des gesprühten Wortes sei nicht klar.