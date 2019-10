Agrar : Gottesdienst eröffnet Landeserntedankfest auf Hiddensee

Mit einem Gottesdienst in der geschmückten Inselkirche Kloster auf Hiddensee hat am Sonntag das Erntedankfest des Landes begonnen. Die Landesbischöfin der evangelischen Nordkirche, Kristina Kühnbaum-Schmidt, sagte in ihrer Predigt, Erntedank sei ein Fest nur zum Dankesagen, für eine gute Ernte, die herangereift ist, und im 30. Jahr der friedlichen Revolution auch Dankbarkeit für die Überwindung der Trennung, eines Unrechtsstaates und das Erreichen der Einheit. Unter den Gottesdienstbesuchern war unter anderem Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD).

von dpa

06. Oktober 2019, 10:57 Uhr

Vor der Kirche erwarteten Einwohner aus Neuendorf im Süden der Insel die Regierungsmitglieder. Sie protestierten gegen die Erhöhung der Pachtpreise um 1230 Prozent für das Land um ihre Häuser durch die Stadt Stralsund. Betroffen seien etwa 80 Familien, die dort teilweise in der 5. oder 6. Generation wohnen, die aber von alters her die umgebenden Wiesen nur pachten konnten, wie Karin Schlott vom Vorstand der Interessengemeinschaft Neuendorf sagte. Statt 26 Cent pro Quadratmeter sollten sie jetzt 3,20 Euro zahlen. Agrarminister Till Backhaus (SPD) versprach, sich für eine Lösung einzusetzen.