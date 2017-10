Geschichte : «Gott und die Welt»: Sechs Gewinner im Geschichtswettbewerb

Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Hexenverfolgung und der Abkühlung des Klimas in jener Zeit? Welche Bedeutung hatte die Konfirmation für Jugendliche in der DDR? Warum hat Röbel eine Synagoge, aber keine jüdische Gemeinde? Fragen wie diesen sind knapp 150 Schüler in Mecklenburg-Vorpommern beim diesjährigen Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten nachgegangen. Von den 25 Beiträgen wurden am Dienstag im Schweriner Schloss sechs ausgezeichnet.