Tourismus : Goldener Oktober: Touristiker rechnen mit gutem Geschäft

von dpa

12. Oktober 2018, 05:56 Uhr

Die Touristiker im Land sind angesichts des goldenen Oktoberwetters weiterhin guter Dinge. «Wir rechnen damit, dass wir ein Plus verzeichnen», sagte der Geschäftsführer des Tourismusverbandes, Bernd Fischer. 2,5 Millionen Übernachtungen seien für den Monat bereits gebucht, die meisten davon an den Küsten gefolgt von der Seenplatte, sagte Fischer. Das anhaltend gute Wetter erhöhe auch die Chancen, dass sich Reisewillige noch kurzfristig für einen Herbsturlaub in Mecklenburg-Vorpommern entscheiden. Zimmer seien jedenfalls noch verfügbar. Mit dem Wochenende beginnen im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen die Herbstferien, eine Woche später folgen Berlin und Brandenburg.