Auszeichnungen : «Goldene Henne» für Ben Zucker und Angelique Kerber

Bei einer feierlichen Gala ist in Leipzig der Publikumspreis «Goldene Henne» 2018 vergeben worden. Zu den Preisträgern gehören in diesem Jahr Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber, Angelo Kelly & Family, Elias M'Barek und Aufsteiger Ben Zucker. Die Auszeichnungen in Form einer Vogel-Skulptur wurden am Freitagabend bei einer Live-Show auf dem Leipziger Messegelände verliehen. Rund 4000 Zuschauer waren nach Veranstalterangaben zu der Gala gekommen. Kai Pflaume moderierte den Abend.

von dpa

28. September 2018, 22:08 Uhr

Die Goldene Henne wurde in zehn verschiedenen Kategorien vergeben. Der Preis erinnert an die 1991 gestorbene DDR-Entertainerin Helga «Henne» Hahnemann. Er wird vom MDR, dem rbb Fernsehen und der Zeitschrift «Super Illu» jährlich verliehen.