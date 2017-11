Kommunen : Goldene Bücher aus NS-Zeiten: Hinweise auf Vernichtungen

von dpa

erstellt am 13.Nov.2017 | 06:24 Uhr

Goldene Bücher mit ihren Promi-Einträgen sind ein Stück Zeitgeschichte - mal staatstragend ernst, mal kurios. In Umbruchzeiten können die Autographen von einstigen Spitzenpolitikern unangenehm werden. So beginnt in MVs sechs größten Städten die Zeit der Gästebücher erst nach 1945 - obwohl es wie in Rostock, Stralsund oder Greifswald Hinweise auf frühere Bücher gibt. Stralsunds Stadtarchivar Dirk Schleinert vermutet, dass mit der Vernichtung der Ehrenbücher die scheidenden Machthaber kurz vor dem Einrücken der Sowjettruppen versuchten, ein Stück Stadtgeschichte ideologisch zu bereinigen. In Schwerins Goldenem Buch wurden in den Wendewirren von 1989/90 Seiten unter anderem mit Einträgen von Erich Honecker oder Wilhelm Pieck entfernt.