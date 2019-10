Behindertensport : Goalball-EM startet in Rostock: Deutsche Herren favorisiert

Deutschlands Goalballer fiebern der EM in Rostock entgegen. «Wir brennen darauf, uns mit den besten Nationen Europas messen zu dürfen», sagte Herren-Cheftrainer Johannes Günther. Sein Team, das als WM-Zweiter bereits für die Paralympics 2020 in Tokio qualifiziert sind, trifft zum Auftakt heute auf Spanien. Weitere Vorrundengegner sind Belgien, Finnland und Tschechien.

von dpa

08. Oktober 2019, 02:30 Uhr

Die Damen bekommen es zunächst mit der Mannschaft der Niederlande zu tun und müssen dann noch gegen Großbritannien, Israel und die Türkei ran. Insgesamt treten jeweils zehn Damen- und Herrenteams aus 15 Ländern an. Gespielt wird in der Stadthalle, wo am Sonntag auch die Finals ausgespielt werden, und in der Ospa Arena der Hansestadt.