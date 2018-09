Kommunen : Glüer-Ehrenbürgerschaft: «Mutter der friedlichen Revolution»

Dietlind Glüer, eine der maßgeblichen Persönlichkeiten der friedlichen Revolution von 1989/1990 in Rostock, erhält die Ehrenbürgerschaft der Hansestadt. Dies beschloss die Rostocker Bürgerschaft am Mittwoch einstimmig. Die heute 80-Jährige ist die erste Frau, die so geehrt wird. Selbstlos und mutig habe sie sich für die demokratische Umgestaltung Rostocks eingesetzt.

von dpa

05. September 2018, 17:14 Uhr

«Insbesondere durch ihre menschliche Integrität und ihre Fähigkeit, Menschen persönlich anzusprechen, prägte sie die Umgestaltung Rostocks mit», hieß es zur Begründung. Sie sei die motivierende Kraft gewesen, die viele Ängstliche zur Mitgliedschaft in einer organisierten Gruppe der bürgerschaftlichen Protestbewegung anregte. Zu Recht werde sie von vielen als «Mutter der friedlichen Revolution» bezeichnet.

Für ihr Engagement in den Wendejahren an der Seite von Alt-Bundespräsident Joachim Gauck hatte sie 1995 bereits das Bundesverdienstkreuz erhalten. Gauck war 2012 mit der Ehrenbürgerschaft ausgezeichnet worden. Landesrabbiner William Wolff war im vergangenen Jahr die Ehrenbürgerwürde der Hansestadt verliehen worden.