Gesellschaft : «Glücksatlas» wird heute vorgestellt

Die Deutsche Post will heute den sogenannten Glücksatlas 2018 vorstellen. Bei der Erhebung wird die Zufriedenheit der Menschen in 19 unterschiedlichen deutschen Regionen untersucht, teilte die Post als Auftraggeberin der Untersuchung mit. Im vergangenen Jahr hatte sich die Zufriedenheit im Nordosten leicht gesteigert, so dass das Land vom letzten auf Platz 17 aufgestiegen war.

von dpa

11. Oktober 2018, 03:09 Uhr

Grund für die Entwicklung war eine überdurchschnittliche Zufriedenheit im Bereich Arbeit, die auf die im bundesweiten Vergleich niedrige Leiharbeitsquote zurückgeführt wurde. In den meisten anderen Bereichen, wie Lohnentwicklung, Gesundheit und allgemeine Lebenszufriedenheit blieb MV dagegen unter dem Durchschnitt. Berechnet werden die Ergebnisse vom Ökonomen Bernd Raffelhüschen von der Universität Freiburg. Er nutzt dafür Daten aus Umfragen und anderen sozioökonomischen Erhebungen.