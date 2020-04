Brände : Glimmende Zigarette löst Wohnungsbrand aus: Mann stirbt

In Pasewalk löst eine brennende Zigarette einen Wohnungsbrand aus. Im dichten Rauch kommt ein 56 Jahre alter Mann zu Tode.

von dpa

12. April 2020, 14:46 Uhr

Bei einem Wohnungsbrand in Pasewalk (Kreis Vorpommern-Greifswald) ist ein 56 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Die Ermittlungen zur Brandursache deuten darauf hin, dass dieser durch eine glimmende Zigarette ausgelöst wurde, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer sei demnach am frühen Sonntagmorgen in der Erdgeschosswohnung ausgebrochen und habe einen Rauchmelder ausgelöst.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte war es in der Wohnung bereits zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Im Inneren fanden die Feuerwehrleute den leblosen Körper des Mannes. Sofort eingeleitete Wiederbelebungsmaßnahmen blieben erfolglos. Die Beamten gehen davon aus, dass der 56-Jährige an einer Rauchvergiftung gestorben ist.