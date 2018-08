Unfälle : Gleitschirm-Flieger nach Absturz gestorben

von dpa

05. August 2018, 10:14 Uhr

Ein bei einem Absturz lebensgefährlich verletzter Gleitschirm-Flieger ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Wie die Polizei mitteilte, starb der 50-Jährige in der Nacht zu Sonntag in einer Rostocker Klinik. Der Mann war am Freitag auf dem Flugplatz Vielist im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte abgestürzt. Wie es zu dem Unglück kam, war zunächst noch unklar. Der Polizei zufolge war der Mann mit seinem Gleitschirm unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache aus mehreren Hundert Metern abstürzte.