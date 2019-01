Bahn : Gleisarbeiten: Einschränkungen für Bahnreisende enden

von dpa

02. Januar 2019, 05:27 Uhr

Die Einschränkungen für Bahnreisende im Norden sollen am Mittwoch enden. Am frühen Morgen (04.00 Uhr) will die Bahn laut Plan die Erneuerung von Schienen, Schwellen und Weichen abschließen. Die umfangreichen Gleisarbeiten mit spürbaren Folgen für den Zugverkehr in Norddeutschland hatten am 25. Dezember begonnen. Acht Millionen Euro wurden laut Bahn investiert, Gleise auf 1,3 Kilometern ausgewechselt. Vorwiegend betroffen war die sogenannte Verbindungsbahn, die von Altona über Diebsteich, Sternschanze und Dammtor bis zum Hauptbahnhof verläuft und zu den verkehrsreichsten Strecken in Deutschland gehört. Laut Bahn fielen Züge des Fern- und Nahverkehrs auf Teilstrecken aus oder wurden umgeleitet.