Gesellschaft : Gleicke: Zu wenig Ostdeutsche in Führungspositionen

Die Ostbeauftragte der Bundesregierung, Iris Gleicke, hat kritisiert, dass immer noch zu wenige Ostdeutsche in Führungspositionen aufgestiegen sind. 27 Jahre nach der Wiedervereinigung gebe es dafür keine sachlichen Gründe mehr, erklärte Gleicke laut einer Mitteilung des Bundeswirtschaftsministeriums am Montag. An wichtigen Entscheidungsprozessen seien die Bürger aus den neuen Bundesländern zu selten beteiligt.