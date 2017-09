Gesellschaft : Gleicke der Bundesregierung warnt vor «Ossi-Bashing»

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd von Jutrczenka 1 von 1

von dpa

erstellt am 30.Sep.2017 | 09:48 Uhr

Nach dem Erstarken der rechtspopulistischen AfD vor allem in den neuen Ländern warnte Gleicke vor einem «Ossi-Bashing». Sie selbst habe seit Jahren vor rechtspopulistischen und rechtsextremen Tendenzen in den neuen Ländern gewarnt und sei die Letzte, die das herunterspielen wolle, sagte die aus Thüringen stammende Politikerin. «Aber es gibt eine rechtspopulistische Tendenz in ganz Deutschland.» Es könne nicht ausgeblendet werden, dass die AfD auch in den alten Ländern aus dem Stand deutlich zweistellige Ergebnisse geschafft habe: «Es geht jetzt darum, ernsthaft Aufarbeitung zu betreiben.»

Bericht zum Stand der deutschen Einheit 2017