Landtag : Gleichwertige Lebensverhältnisse: keine Verfassungsänderung

Die Schaffung gleichwertiger Lebensbedingungen in ganz Mecklenburg-Vorpommern wird nicht in der Landesverfassung verankert. Die oppositionelle Linksfraktion fand für ihren Antrag am Freitag im Landtag keine Zustimmung. Sie hatte vorgeschlagen, «die Förderung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Arbeitsbedingungen als Staatsziel in die Landesverfassung» aufzunehmen. Zudem sollte eine Expertenkommission eingerichtet werden, um analog zur existierenden Kommission des Bundes Problemfelder bei der Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse zu analysieren und einen Plan für Mecklenburg-Vorpommern zu erarbeiten.

von dpa

15. März 2019, 13:09 Uhr

Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) warf der Oppositionsfraktion vor, ihren auf das Land gerichteten Antrag vorwiegend mit Argumenten begründet zu haben, die sich auf die fortbestehenden Ost-West-Unterschiede in der Bundesrepublik beziehen. Die Landesregierung in Schwerin unternehme alles, um die Entwicklung in allen Teilen Mecklenburg-Vorpommerns voranzutreiben. Dazu zähle etwa der nun spürbar vorankommende Ausbau des Breitbandnetzes, mit dem schnelles Internet auch in ländliche Regionen komme.