Tourismus : Glawe zu Tourismus: Wachstum durch Internationalisierung

Nach einem für die Tourismusbranche hervorragend verlaufenem Jahr erwartet Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) auch für 2019 weiteres Wachstum. Ein Träger dieses Wachstums sei die Internationalisierung, sagte Glawe am Freitag in Schwerin. Die weltweit größte Reisemesse ITB im März habe gezeigt, wie wichtig es ist, dass Mecklenburg-Vorpommern international auf seine touristischen Vorzüge aufmerksam macht. Intensives Marketing sei ein wichtiges Element, um im nationalen und vor allem im internationalen Wettbewerb besser mithalten zu können. Bis September lag der Anteil der Übernachtungen von Ausländern bei rund 3,6 Prozent. In Deutschland lag der Anteil in den vergangenen Jahren im Schnitt bei 18 Prozent.

von dpa

28. Dezember 2018, 09:09 Uhr

Dank des fast durchgehend von Sonne geprägten Sommers wird der Nordosten 2018 voraussichtlich ein Übernachtungsrekord verzeichnen können. Der bisherige Rekord kommt mit 30,3 Millionen aus dem Jahr 2016.