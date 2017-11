Gesundheit : Glawe will Investitionsprogramm für Kliniken fortsetzen

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

erstellt am 08.Nov.2017

Schwerin (dpa/mv) - Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) erwartet von der künftigen Bundesregierung weitere Finanzhilfen für die Entwicklung der Krankenhauslandschaft in den Ländern. Gerade in Flächenländern wie Mecklenburg-Vorpommern mit Lücken im Netz der Haus- und Fachärzte spielten Kliniken für die medizinische Versorgung eine zentrale Rolle, sagte Glawe am Mittwoch anlässlich der Jahrestagung der Krankenhausgesellschaft in Schwerin. Seit Anfang der neunziger Jahre laufe ein Programm zur Erneuerung und Modernisierung der 37 Kliniken im Land mit Investitionen von bislang über zwei Milliarden Euro. Diese Entwicklung solle mit einer angemessenen Finanzierung dauerhaft gesichert werden, betonte Glawe, ohne allerdings Zahlen zu nennen. Laut Krankenhausplan verfügen die Kliniken im Nordosten aktuell über knapp 10 000 Betten und rund 1300 tagesklinische Plätze.