Regierung : Glawe: Werften können Mittel aus Sicherheitsreserve nutzen

Die MV Werften können nach Angaben von Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) weiteres Geld aus der sogenannten Locked Box einsetzen. Nach der Zustimmung durch die Landesregierung in Schwerin und dem Landtags-Finanzausschuss sei von den beteiligten Banken kein Veto gekommen. Somit könnten von Mittwoch an zunächst 20 Millionen und später dann die restlichen 8 Millionen Euro fließen, sagte Glawe am Dienstag in Schwerin. Damit werde sichergestellt, dass die Werften in Wismar, Rostock und Stralsund zunächst bis Ende September handlungsfähig bleiben. Der Großteil der Schiffbauer dort ist seit Monaten in Kurzarbeit.

von dpa

01. September 2020, 18:42 Uhr