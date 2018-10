Landtag : Glawe überrascht von Merkels Verzichtsankündigung

In Angela Merkels politischer Heimat Mecklenburg-Vorpommern hat ihre Ankündigung, nach der Wahlschlappe in Hessen auf den CDU-Bundesvorsitz zu verzichten, Überraschung ausgelöst. Die Entscheidung schmerze, sagte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Montag im NDR. Glawe ist CDU-Kreisvorsitzender in Vorpommern-Rügen, wo sich Merkels Bundestagswahlkreis befindet. Merkels Ankündigung sei für ihn eine «große Überraschung». Für viele sei es ein Schock - für manche aber das Signal, dass die CDU sich jetzt neu aufstellen werde. Er gehe davon aus, dass Merkel Kanzlerin bleibe werde.

von dpa

29. Oktober 2018, 11:44 Uhr

Angela Merkel hatte am Montag in einer Sitzung des Präsidiums deutlich gemacht, nach den massiven Stimmenverlusten ihrer Partei bei der Landtagswahl in Hessen bereit zu sein, auf den Parteivorsitz zu verzichten. Sie will demnach aber Kanzlerin bleiben. Bisher hatte sie immer darauf bestanden, dass beide Ämter zusammengehören. Merkel ist seit 18 Jahren CDU-Chefin.