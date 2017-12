Gesundheit : Glawe: Sonderstipendien für Landärzte gut gefragt

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

von dpa

erstellt am 27.Dez.2017 | 06:11 Uhr

Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) hat eine positive Zwischenbilanz des Sonderstipendiums für künftige Landärzte gezogen. Medizinstudenten an den beiden Landesuniversitäten in Rostock und Greifswald konnten sich bis Ende November um das von der Landesregierung ausgelobte Sonderstipendium in Höhe von monatlich 300 Euro bewerben. «Es liegen beim Landesamt für Gesundheit und Soziales 27 Anträge vor, von denen sich 25 auf das Wintersemester 2017/18 beziehen», sagte Glawe der Deutschen Presse-Agentur. «Wir wollen, dass im ländlichen Raum und im öffentlichen Gesundheitsdienst mehr Mediziner zur Verfügung stehen.» Das sei für die ärztliche Versorgung im Flächenland Mecklenburg-Vorpommern von elementarer Bedeutung.